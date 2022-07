Door provincie te koop gezette boerderij was van Ko van Twillert: ‘Niet de hoofdprijs, maar blij dat ik er van af ben’

Snoeihard besluit: Henriët moet huurders op straat zetten in Wapenvel­der sloopruzie (maar toch gloort er hoop)

De ‘Wapenvelder sloopruzie’ geeft Henriët van den Beld opnieuw kopzorgen. Van het doembeeld dat ze haar vijf ‘illegale’ woningen moet platgooien, is ze eindelijk verlost. Op hetzelfde moment bepaalde de gemeente in een snoeihard besluit echter dat slechts één van haar woningen mag worden gebruikt en dat ze haar huurders dus op straat moet zetten. Toch is er hoop.

