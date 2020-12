Doornspijkse IJsvereniging krabbelt financieel op na flyer-actie, maar smacht net als andere clubs naar ijs

Kleine uitzondering daarop is IJsclub de Kanovijver in Ermelo. ,,We hebben het geluk dat de Kanovijver meer is dan alleen een ijsbaan. In de zomer verhuren we kano’s, er is een speeltuin en we hebben een trampoline. Daardoor zijn we in staat om onze inkomsten op peil te houden. Al viel het deze zomer door de coronacrisis natuurlijk een beetje tegen.’’