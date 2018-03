Dorpsdichter Ermelo verlengt contract

Van Beek is sinds de opening van de nieuwe Bibliotheek in het gemeentehuis in maart 2016 aangesteld als Dorpsdichter. In de periode tot nu heeft zij in totaal zestien gedichten geschreven. Zowel bieb als dichter zien kansen om de samenwerking uit te breiden. Op de website is informatie te vinden over Van Beek zelf, en natuurlijk alle dorpsgedichten tot nu toe. Daarnaast is Van Beek ook druk met het verzamelen van gedichten die in de loop van vele decennia zijn geschreven over Ermelo. Dit moet leiden tot een bundel die in de loop van 2019 zal verschijnen.