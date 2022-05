Douchen na het sporten is niet meer normaal: ‘Allang blij dat iedereen weer aan het sporten is’

Nieuwe directeur jubilerend Cultuur­kust Harderwijk: ‘Iedereen kan zingen’

Cultuurkust in Harderwijk bestaat vijftig jaar. Eigenlijk vijftig plus één, maar omdat corona roet in het eten gooide, viert het centrum voor de kunsten deze week het jubileum. Een goede reden om nieuwe directeur Anne Visser (38) aan de tand te voelen. ,,Nederland is gek op kunst.”

17 mei