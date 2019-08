Drachtenaar Bos sterkste van kopgroep in Elspeet

De koers over 100 kilometer in het regenachtige Elspeet telde liefst 120 deelnemers. De eerste zet was voor Max Krooneman uit Diepenveen die de superpremie won in een groep van zeven vluchters. Hij liet zich terugzakken, zodat zes koplopers overbleven. Arjan Arentsen, Sam Gademan, Aden Paterson, Luuk Schuurmans, Rik Wielink en Henk Bos. Zij pakten al snel 40 seconden en het verschil liep maximaal op tot 1 minuut 50 seconden.

Dat was niet naar de zin van Jasper Schouten; de oud-Elspeter was uit op dagsucces en zette de achtervolging in. Ook Jeroen Breewel, de leider in het Veluweklassement, probeerde het even, maar zag al snel in dat een klassering bij de eerste twaalf voldoende was.