Drama met touringcar in Elburg: chauffeur (68) uit Elspeet overlijdt onder bus

VIDEO + UPDATEBij een zwaar ongeluk met een bus in Elburg is een 68-jarige man uit Elspeet om het leven gekomen. Het gaat om de chauffeur. De oorzaak van het ongeluk wordt door de politie onderzocht.

De arbeidsinspectie is in kennis gesteld. Volgens een woordvoerder van de inspectie wilde de chauffeur van de bus vermoedelijk het voertuig controleren vanwege technische problemen en is het slachtoffer bij de wielkast klem komen te zitten.

Volledig scherm Veel hulpdiensten aan de Clakenweg in Elburg waar een ernstig ongeluk heeft plaatsgevonden. © Stefan Verkerk

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag aan de Clakenweg, vlak bij Multifunctioneel Centrum ’t Huiken en de bibliotheek. Daar kregen ze in eerste instantie weinig mee van het ongeluk.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze is later weer afgemeld. De brandweer heeft geprobeerd het slachtoffer te bevrijden, maar hulp mocht niet meer baten. Een ooggetuige die op de melding van het ongeluk af was gekomen vertelt dat het slachtoffer klem zat tussen het wiel van de bus.

Kinderen

In de touringcar zat op het moment van het ongeluk een groep kinderen. Zij zijn uit de bus gehaald en snel weer herenigd met hun ouders, laat de politie weten. Of zij veel hebben meegekregen van het drama, is onduidelijk. De plek van het ongeluk is afgezet, zodat de Verkeersongevallenanalyse (VOA) en de arbeidsinspectie onderzoek kunnen doen. De bus zal worden afgesleept.

