Drama op de Veluwe: man (64) overlijdt nadat vrouw opzettelijk over hem heen zou zijn gereden

videoEen 64-jarige man uit Gaanderen is zaterdagavond overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij in Ede werd overreden. Een vrouw zou bewust met haar auto over de man heen zijn gereden.

De bestuurster is daarna doorgereden. Agenten hebben de vrouw later aangehouden. Ook de grijze auto waarin ze reed is teruggevonden.

Het incident vond zaterdagmiddag rond 16.50 uur plaats op De Halte in Ede. Een traumahelikopter met medisch personeel landde in de omgeving. Ook waren ambulancemedewerkers, agenten en brandweerlieden aanwezig. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden.

Slachtofferhulp voor omstanders

Om 17.00 uur liet de politie via Burgernet weten op zoek te zijn naar de vrouw in een grijze auto met een kenteken dat lijkt op 39-TL. De politie meldde om 17.50 uur dat de grijze auto was aangetroffen.

Op Twitter schreef de politie vervolgens dat een verdachte is opgepakt. Bij het incident waren veel omstanders aanwezig. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie roept getuigen op zich te melden.

