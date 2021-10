Drastische ingreep bij scoutingclub in Vaassen: begin van het einde

Soldaat Freddy verongeluk­te op de Veluwe, op weg naar huis: ‘In mijn droom rijd ik dezelfde route’

23 oktober ,,Hij zal nooit ouder worden”, zegt Bertus Klomp, terwijl hij opkijkt naar het portret van zijn zoon aan de wand. Vrolijke ogen onder een enorm bos krullen. Een knappe gozer. 21 jaar was Freddy toen hij verongelukte in een scherpe bocht van de Meulunterseweg. 31 jaar geleden alweer, maar het leven van zijn ouders kreeg nooit meer écht glans. ,,We worden ouder, maar ik mis hem alleen maar meer en meer.”