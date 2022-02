Drie eendenboeren moeten tóch boete betalen na undercover bewijs van mishandelde dieren

Drie eendenbedrijven in Putten, Epe en Dalfsen krijgen toch straf omdat de dieren in hun bedrijf mishandeld zijn. Eerder werd het gegooi met de dieren afgedaan met een waarschuwing van de NVWA. Maar dat schoot Animal Rights, die heimelijke beelden maakte, in het verkeerde keelgat.