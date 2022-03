Drie jonge verdachten opgepakt voor brutale overval op hotel Mooi Veluwe in Putten

Voormalige feestloca­tie in Wezep die drugsadres bleek gesloten door burgemees­ter

Voor de vierde keer in een jaar tijd is er een drugspand gesloten in de gemeente Oldebroek. Nu gooit burgemeester Tanja Haseloop-Amsing voor zes maanden de deuren dicht van de voormalige feestlocatie The Party Factory aan de Stationsweg in Wezep. Daar werd vorige maand een grote hennepkwekerij opgerold.

30 maart