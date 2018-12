Drie medailles voor 98-jarige veteraan uit Harderwijk

Dat beroep van telegrafist bestaat inmiddels niet meer, maar Willem Kisjes nog wel. In 1950 eindigde zijn periode bij de marine, maar hij kijkt er met warme gevoelens op terug. Dat wist ook zijn schoonzoon Freek van Dijk die in juni een krantenartikel las over een veteraan die door ziekte niet bij de veteranendag kon zijn om daar een onderscheiding in ontvangst te nemen. Als hij dat nog voor zijn schoonvader wilde, was het nu of nooit. De aanvraag werd gehonoreerd en donderdag werden de medailles voor de ogen van zijn kinderen en kleinkinderen uitgereikt.