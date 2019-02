Drie spoorwegovergangen Wezep blijven komende uren nog gesloten

Eigenaren bungalow­park De Beekhorst: ‘Onze droom is kapotge­maakt door de gemeente Epe’

10:00 Het doek is definitief gevallen voor bungalowpark De Beekhorst in Epe. De lijdensweg van eigenaren Bert en Liesbeth van Zuuk is daarentegen nog niet voorbij. ,,We zitten aan de grond’’, vertelt het echtpaar geëmotioneerd. ,,Ooit droomden we van een mooi leven na ons pensioen. We zouden een camper kopen en gaan reizen. Maar dat zit er niet in. We zijn geestelijk en financieel kapotgemaakt door de gemeente Epe.’’