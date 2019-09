Drie verloren trouwringen terug bij familie na oproep ziekenhuis Harderwijk: Sophie Bruijgoms (76) uit Zeewolde is dolblij

Een jaar lang vroeg de 76-jarige Sophie uit Zeewolde bij ieder bezoek aan het St Jansdalziekenhuis bij de receptie of haar trouwring gevonden was. Het voor haar bijzondere sieraad was ze ruim drie jaar geleden bij een opname kwijtgeraakt. Hoop dat ze deze ooit nog terug kreeg had ze niet meer. Na de oproep van het St Jandsal kan ze de ring toch weer omdoen.

Vijftigjarig huwelijk

Door een vriendin is Sophie geattendeerd op de oproep van het St Jansdalziekenhuis. Ze zochten op internet en zagen dat tussen een van de namen op de trouwringen de naam van haar man stond, maar dan geschreven met een K. ,,We hebben het in het ziekenhuis gevraagd terwijl we eigenlijk geen hoop hadden”, zegt Cor. ,,We hadden mijn trouwring meegenomen en het bleek dezelfde te zijn. De trouwdatum was hetzelfde en er stond toch ‘Cor’ op.”

Niet verwacht

Dit tot grote vreugde van Sophie en haar man. ,,We zijn gelukkig. Dit hadden we totaal niet meer verwacht. De laatste jaren hebben we beiden een abonnement op het ziekenhuis. Het is vermoedelijk bij het verschonen van de was kwijtgeraakt”, zegt Cor. ,,Het is bitter dat het in 2016 al gevonden is en nu pas terug is. We hebben vaak gevraagd of het er al was.”