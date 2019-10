Drie wolven vermist: ‘In Nederland zijn mensen met intense wolvenhaat’

VIDEO Dit zeggen ze in Leek over ‘hun’ Tanja Haseloop, de nieuwe burgemees­ter van Oldebroek

2 oktober Tanja Haseloop-Amsing wordt morgen (donderdag) geïnstalleerd als burgemeester van Oldebroek. De VVD-politica is 52 jaar en was onder meer wethouder, zo werd verteld bij haar voordracht. Maar wat is ze voor vrouw? En hoe is ze als politica? De Stentor ging op zoek naar antwoorden in het Groningse Leek, waar ze woont. ,,Oldebroek, zet de turbo maar aan!’’