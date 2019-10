Driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen sluit nog dit jaar

‘Het sluiten van de Leest, betekent zeker niet stilzitten, schrijven ze in een persbericht. ‘Integendeel, het geeft ons de vrijheid en mogelijkheid om andere concepten te gaan doen, waarvan we begin volgend jaar onze eerste nieuwe formule in Amsterdam zullen openen’.

Amsterdam

‘Wij zijn toe aan nieuwe culinaire uitdagingen', vervolgen ze. ‘Wij willen onze kennis en expertise graag inzetten om een andere weg in te slaan en wij willen ook vooral meer tijd aan onze jonge zoon Senne besteden. Het sluiten van de Leest geeft ons de vrijheid hiervoor, en tevens om andere concepten te gaan creëren. Begin 2020 opent dan ook ons eerste concept restaurant in Amsterdam. Ook zullen wij internationaal onze vleugels gaan uitslaan’.

Historie

Restaurant De Leest opende zijn deuren in de zomer van 2002 en behaalde binnen 5 maanden de eerste Michelinster, een tweede Michelinster volgde in 2007 en uiteindelijk de grote Internationale erkenning: een derde Michelinster volgde eind 2013! Tevens behoorde de Leest in al die jaren tot de top in de landelijke en Internationale gidsen. De Leest is een van de 123 restaurants in de wereld met 3 Michelinsterren.