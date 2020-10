Drijven er kwallen in het Apeldoorns kanaal?

video 3FM-wandel­tocht Serious Request gaat dit jaar via Nunspeet, Elburg en Kampen naar Zwolle

29 september De jaarlijkse 3FM-actie Serious Request strijkt vlak voor de kerst neer in het verspreidingsgebied van de Stentor. Dat de wandeltocht van de radio-dj’s in Roermond begint en in Zwolle eindigt was al bekend. Nu blijkt dat de dj’s tussenstops gaan maken in onder meer Nunspeet, Elburg en Kampen.