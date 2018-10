Dronken struikenknuffelaar uit Putten krijgt dubbele kater

Laat in de nacht kwam een melding van een dronken persoon op de Hooiweg in het buitengebied van Putten. ,,Hij liep zwalkend over de weg en wilde nog kort verstoppertje met ons spellen", meldde agent Johan Wakker. ,,We hebben hem uiteindelijk al knuffelend met een struik op een erf getroffen." In verband met zijn eigen veiligheid heeft de politie de man thuis afgezet. De kater zal dubbel zo zwaar zijn: de man werd vanwege zijn gedrag op de bon geslingerd.