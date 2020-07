Droom van Sinterklaashoofdstad sneuvelt in Harderwijk: museum trekt de stekker er uit

Celstraf voor man (24) uit Nijkerk die meisje (17) prostitu­tie in wilde werken

16:47 De 24-jarige Liam van den B. uit Nijkerk is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij probeerde een meisje van zeventien via Instagram zo ver te krijgen, dat ze voor hem in de prostitutie zou werken. Volgens hem was dat alleen maar ‘stoerdoenerij’.