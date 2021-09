Drugsrunner (23) uit Harderwijk moet voor rondbrengen coke 17 mille aan de staat betalen

OVER DE TONG Pasto in Ermelo vertelt een appetijte­lijk Italiaans verhaal

9 september Mijn culinaire roots liggen in de Italiaanse keuken, dus ja, ik heb een zwak voor dat eten. Na vijf jaar succes in Berkel en Rodenrijs durven horecatijgers Ralph en Monique van Bekkum begin dit jaar een extra vestiging van Pasto in Ermelo te openen. Pasto, Italiaans voor maaltijd, is meer dan alleen pasta en pizza. Moderne Italiaanse gerechten, met traditionele smaken. In de Italiaanse keuken vertellen pure ingrediënten het verhaal, maar zorgt de kok voor het plot. Lukt dat niet, dan val je genadeloos door de mand.