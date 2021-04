Druk op regionale IC's groot; St Jansdal zegt alle planbare operaties voor komende twee weken af

Terwijl volgende week de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen ingaan, is het op de intensive care (ic) van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk alle hens aan dek. Zozeer zelfs dat alle planbare operaties voor de komende twee weken worden afgezegd. Ook de andere ziekenhuizen in de regio hebben de planbare operaties inmiddels verder afgeschaald.

De operatiekamers van het Sint Jansdal in Lelystad zijn de komende twee weken gesloten. In Harderwijk wordt het aantal operatiekamers teruggebracht naar drie. Wat wel doorgaat zijn spoedoperaties, oncologische operaties en de operaties van kinderen. Ook de zorg op de poliklinieken gaat gewoon door.

,,De huidige situatie begint op de situatie van het voorjaar van 2020 te lijken”, vertelt ic-verpleegkundige Leonie. Door het verminderen van de operatiecapaciteit komen handen vrij die heel hard nodig zijn op de intensive care. Donderdag lagen er zeventien patiënten op de covid-afdeling en zeven op de ic, waarmee de maximale capaciteit op de ic bijna is bereikt.

Toename jongere patiënten

Er is landelijk een toenemende druk op de intensive care- afdelingen. Overplaatsen gaat steeds moeizamer, andere ziekenhuizen liggen ook vol. Leonie: ,,Opvallend is dat we niet alleen oudere patiënten met longaandoeningen zien, maar ook gezonde jongeren tussen de 20 en 30 oud die aan de beademing liggen.”

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het aantal coronapatiënten van vrijdag in de regionale ziekenhuizen zien. St Jansdal vertoont een stijgende lijn. De cijfers veranderen doorlopend. Het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg verstrekt geen cijfers en ontbreekt daarom in het overzicht.

Ook in Gelre minder patiënten voor operatie

In Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen blijft het aantal covidpatiënten onverminderd hoog. ,,We kunnen daardoor minder patiënten inplannen voor een operatie. Dit kan betekenen dat operaties worden geannuleerd en verzet naar een later moment”, meldt woordvoerder Carla Icking.

Het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg heeft voor de komende week de planbare zorg ook moeten afschalen. ,,Met dertig procent’’, zegt woordvoerder Greetje Leuninge. ,,En voor de eerste week van mei met 60 procent.’’ Het ziekenhuis beperkt zich dan tot spoed- en semi-spoedoperaties. ,,De operatieprogramma’s vullen wij voor de rest met een aantal kleine ingrepen. De zorg voor coronapatiënten vraagt nog steeds veel van onze capaciteit.’’

Knie-operaties

In Isala gaan spoedoperaties en de urgente zorg voor oncologie-, hart- en neurologiepatiënten zoveel mogelijk door. Maar ook hier is door de toenemende zorgvraag van covid-patiënten een deel van de planbare zorg afgeschaald. Het gaat dan om operaties die niet binnen zes weken gedaan hoeven te worden, zoals KNO-operaties en knie- en schouderoperaties. De zorg waarbij geen anesthesie nodig is en de zorg op de poliklinieken gaan wel gewoon door. Patiënten worden door Isala gebeld als de operatie of behandeling niet doorgaat. ,,Horen ze niets, dan gaat hun afspraak gewoon door’’, benadrukt woordvoerder Dorien Breukelman.

Het ziekenhuis in Zwolle heeft een belangrijke rol in de regio als traumacentrum en cardio-thoracaal centrum en een belangrijke bovenregionale rol als het gaat om neurochirurgie en vaatchirurgie. Breukelman: ,,Om deze zorg te kunnen blijven bieden, houden we altijd operatiekamers en IC-bedden beschikbaar. De continuïteit van de acute zorg in de regio is geborgd.’’

