Druk werkverkeer rond Puttense dassenburcht: 'niet de bedoeling'

Dat is niet volgens de afspraak, want de dassenburcht zou door de gemeente Putten worden onderzocht op de aanwezigheid van dassen, terwijl tijdens het onderzoek een cirkel van 50 meter rond de dassenburcht moet worden vrijgehouden. Maar dat gebeurt niet. Drie zware tractoren rijden af en aan vlak voor de dassenburcht langs.

Onveranderd

Woordvoerder Everdien Gunsing van de provincie Gelderland laat weten dat dit niet de bedoeling is. Ze heeft de informatie dinsdagmiddag doorgegeven aan de gemeente Putten, maar de werkzaamheden gingen woensdag onveranderd verder.

Gunsing: ,,Op aandringen de Vereniging Das & Boom is de provinciaal ecoloog enkele weken geleden één keer gaan kijken bij de dassenburcht in Putten. Zijn conclusie was dat daar een dassenburcht aanwezig is met sporen van mogelijke bewoning. Het gaat niet om een bijburcht. Met de gemeente Putten is afgesproken dat de ecoloog van de gemeente Putten de dassenburcht met camera's monitort op de aanwezigheid van dassen. Er moet een cirkel van minimaal 50 meter worden vrijgehouden.''

Bijna afgerond

De gemeente Putten heeft de monitoring uitgevoerd, zegt woordvoerder Evelien van Drie. ,,De monitoring wordt deze week afgerond. Er is gedurende 6 weken materiaal verzameld op basis waarvan kan worden bepaald of de dassenburcht al dan niet in gebruik is. Volgende week vindt er een overleg plaats waarin deskundigen de resultaten van de monitoring bespreken en op basis daarvan een advies opstellen. Dit wordt vervolgens besproken met de provincie.''

Binnen de 50 meter