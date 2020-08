Drukte bij toeristische hotspots in regio, maar nog geen reden voor mondkapjesplicht

In delen van de binnensteden van Amsterdam en Rotterdam geldt sinds gisteren een mondkapjesplicht, naast de al bestaande regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet sluit niet uit dat ook in bepaalde gedeelten in zijn gemeente die plicht wordt ingevoerd. ,,We hebben geconstateerd dat het druk is. Het is een afweging die we moeten maken.’’