Drukte ontwijken? Check hier waar je in Gelderland het beste kunt zijn!

video Betsie (66) uit Heerde moest moederlief­de met de dood bekopen: ‘Ze lag als een vod in de hoek van de kamer’

10:37 ,,Mama? Die is een avondje uit. Laat haar toch lekker.” Dat zegt Jacob -roepnaam Maikel - B. (46) als zijn broer en zus aanbellen bij het huis in Heerde dat hij met zijn moeder deelt. In werkelijkheid is Betsie (66) al uren dood: gruwelijk verminkt en gewurgd.