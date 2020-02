Drumfanfare EDG marst, trommelt en blaast na vijf jaar weer door de straten van Ermelo

VIDEO Jasper L. wil na mogelijke straf voor seksaf­spraak met 14-jarig meisje weer in Harderwijk wonen

6 februari Als het aan de officier van justitie ligt, dan draait de 61-jarige Jasper L. uit Harderwijk de cel in en wordt hij daarna opgenomen in een kliniek. L. zou online hebben aangepapt met jonge meisjes en ze seksueel getinte video’s hebben gestuurd. Hij werd eind november in het tv-programma Undercover in Nederland ‘ontmaskerd’ toen hij een van de meisjes naar Harderwijk lokte voor seks. Jasper L. is nog niet klaar met programmamaker Alberto Stegeman en wil een rechtszaak tegen hem aanspannen. Daarnaast wil hij na een mogelijke straf gewoon weer in Harderwijk komen wonen.