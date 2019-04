Duitse justitie verwijt reisgenoot verongelukte Chiara dat hij niet ingreep toen ze op snelweg uit auto stapte

De 35-jarige man bij wie Chiara van Zeijderveld (22) uit Ermelo zaterdag na een ruzie uit de auto stapte op de A31 in Duitsland en verongelukte , is in staat van beschuldiging gesteld. Het Duitse openbaar ministerie beschuldigt hem ervan niet te hebben ingrepen toen Chiara uitstapte.

Openbaar aanklager Dr. Alexander Retemeyer acht de kans klein dat de Nederlandse man, een goede bekende van Chiara, kan worden vervolgd. ,,Hij hoeft alleen maar te verklaren dat Chiara onwel is geworden en toen is uitgestapt. We willen nog wel graag de getuigen uit Nederland horen.” Het gaat hierbij om een vriendin van Chiara met wie ze samen naar discotheek Index in het Duitse Schüttorf was geweest en een vriend van de 35-jarige man. Retemeyer bevestigt dat de 35-jarige man die achter het stuur van Chiara's auto had gezeten, geen geldig rijbewijs bezit.

Op het lichaam van Chiara is gisteren autopsie gepleegd. De uitslag wordt over enkele weken verwacht. Eerder verklaarde de Duitse politie dat de Ermelose veel had gedronken. Volgens Retemeyer doet dit niets af aan de ernst van het snelwegdrama. ,,Het is een mega-verdrietige zaak.”