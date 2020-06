Duitsers roven Elburgse tuintje van Joodse Heintje en verpatsen het voor 300 gulden aan de kapper

Online inkijkje in mooiste én lastigste bouwpro­ject van Ermelo, de Hooge Riet: ‘Het hele dorp leeft mee’

17:37 Meer dan duizend nieuwsgierigen schuiven donderdagavond tijdens koffietijd aan bij een ‘tv-uitzending’ over hoe nieuwbouwproject de Hooge Riet in Ermelo er uit komt te zien. Projectontwikkelaar Marcel Sinte Maartensdijk - zelf Ermeloër - had niet anders verwacht. ,,Dit gebouw zit in de ziel van het dorp.’’