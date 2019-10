Duizenden boeren legden Den Haag, Utrecht en delen van Nederland plat door protest

Na de protesten op 1 oktober en afgelopen maandag, trokken boeren op hun trekkers vandaag opnieuw naar Den Haag om te protesteren. Dit leidde vanochtend al snel tot files in de ochtendspits. De eerste stop voor de boeren was in De Bilt, waar ze door RIVM-directeur Hans Brug werden toegesproken over de stikstofberekeningen. Na De Bilt werd koers gezet naar Den Haag, waar de boeren tegen de afspraken in toch het Malieveld opreden. De A12 bij Nootdorp werd afgesloten. Ook een deel van Den Haag werd platgelegd, trekkers reden over de trambanen en bezetten het centrum van de stad. Premier Mark Rutte waarschuwde de boeren: ,,Demonstreren mag, maar hou je aan de regels van de autoriteiten”, zegt hij tegen RTL Nieuws. ,,Doe je dat niet, dan ben je in overtreding en geldt het strafrecht.”