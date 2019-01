Duizenden jaren oude sporen van mensen ontdekt op de Veluwe

video Ingeruilde accu is oorzaak brand Stella fietsen Nunspeet

17:56 Een ingeruilde accu is de oorzaak van de brand in de fabriek van Stella Fietsen in Nunspeet donderdagavond. Daarbij zijn 36 e-bikes en 80 fietsaccu’s verwoest. Dat concludeert de brandweer na onderzoek. Het vuur woedde op de afdeling retouren waar inruilfietsen en gebruikte accu’s stonden.