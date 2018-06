Duizenden lapjes, honderden dekens: Puttense vrouwen haken zich suf richting record

Ziekenhui­zen pakken samen prostaat­kan­ker aan: 'Harderwijk' en 'Lelystad' doen mee

9:44 Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een van de negen ziekenhuizen die landelijk het prostaatkanker-netwerk vormen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat een kwart van de prostaatkankerbehandelingen in Nederland via een van die negen ziekenhuizen gegeven gaat worden. Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen.