‘Duizenden mensen dreigen dakloos te raken bij aanpak vakantieparken’

Dat zoveel mensen afhankelijk zijn van woonruimte op vakantieparken, bemoeilijkt het actieplan om een einde te maken aan de illegale bewoning, criminaliteit en verpaupering op honderden parken en campings, onder meer op de Veluwe. Recron, de brancheorganisatie van recreatiebedrijven, verwacht zelfs dat het om meer dan 160.000 mensen gaat, zegt voorzitter Cees Slager tegen FD. Bij de berekening zijn jaarplaatscampings, zoals het beruchte Fort Oranje, niet meegenomen. Het onderzoek toont wel aan dat 34 procent van de campings en vakantieparken ‘niet vitaal’ is. Dat betekent dat er te weinig toekomstperspectief is. In totaal zou het gaan om zo'n 1500 niet-vitale parken in Nederland. Slager tegenover het FD: „Die sloop is onvermijdelijk. Je kunt de mensen wel wegjagen, maar waar gaan ze naar toe?”