Duizenden Veluwse huurders niet langer in de kou door investering van 20 miljoen in betere isolatie

,,Ik slaap met een muts op, anders is het ijskoud en word ik wakker met hoofdpijn”, zei Sonja Dorland uit Apeldoorn eind februari tegen de Stentor. Ze wordt net als andere bewoners uit het Schilderskwartier, in de wijk Orden, geteisterd door vocht- en tochtproblemen in haar sociale huurwoning. Het maakt Dorland ‘moedeloos’. ,,We betalen tussen de 500 en 700 euro huur per maand, dan mag je daar iets voor terug verwachten.”