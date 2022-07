Dure polosport werkt vanaf de Veluwe aan populariteit: ‘Extreem, maar plezierig voor paarden’

Eelke Nikkels wint wielerron­de van Ermelo: ‘Een mooi snel rondje’

Eelke Nikkels is winnaar geworden van de 49ste Wielerronde van Horst & Telgt. De 30-jarige renner uit Utrecht won het in de sprint van Roy Hoogendoorn uit Boskoop, die wel zijn leiderspositie in het Veluweklassement verstevigde. Derde werd Amersfoorter André Luijk.

6 juli