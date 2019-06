Duurzaam op pad in Ermelo met elektrische gemeentelijke huurauto’s

Toerisme in Nunspeet: ‘waar trekken we de grens?’

10:56 Nunspeet is een toeristische hotspot. De vele campings, bungalowparken en hotels in het dorp en de omliggende kernen trekken jaarlijks tienduizenden gasten. ,,Maar moeten we dat wel willen?’’ vraagt Marc Konings, fractievoorzitter van Gemeentebelang, zich af. ,,Waar trekken we de grens en wanneer zeggen we: genoeg is genoeg?’’