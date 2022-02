Duurzame straatverlichting voor gemeente Epe: ‘Goed voor milieu en veiligheid’

Onderhoudsaannemer Van Gelder Verkeerstechniek heeft afgelopen woensdag samen met wethouder Jan Aalbers de laatste SON-lamp vervangen. In 2018 is het verlichtingsplan door de raad goedgekeurd en is begonnen met het vervangen van alle ledverlichting en stappen te zetten in het gelijkmatig verlichten in de gemeente Epe. Deze vervanging van de lampen loopt nog een aantal jaar door, tot 2026. Wethouder Jan Aalbers heeft symbolisch de laatste lamp met het typerende geeloranje licht afgelopen woensdag uit de sokkel gedraaid. ,,Als gemeente pakken wij de handschoen ook op om te verduurzamen en de vervanging van dit type lamp is daar een mooi voorbeeld van”, aldus Aalbers. ,,De nieuwe lampen zijn veel energiezuiniger, gaan langer mee en geven bovendien een helder licht. Dit draagt ook bij aan sociale veiligheid op straat, want je kunt beter zien wie je tegenkomt en wat er gebeurt op straat. De lamp verlicht wat nodig is: hij schijnt recht naar beneden op straat, dus geen lichtvervuiling, ook weer een mooie verbetering voor mens en dier.”