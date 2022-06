DVS’33 is halverwege nog in de race tegen Kozakken Boys: ‘We doen niet onder voor deze ploeg’

De teams waren voor bijna 1900 toeschouwers behoorlijk aan elkaar gewaagd, al was Kozakken Boys de fysiek sterkere partij. Scheidsrechter Te Kloeze liet veel begaan en vooral Ali Akla moest het ontgelden, doordat hij kort op de huid gezeten werd door ex-prof Rochdi Achenteh. Maar toen de aanvaller na een uur werd gevloerd door Daniël da Silva Mendes ging de bal wel op de stip. Akla: ,,We wisten dat dit een ploeg is die veel overtredingen maakt, en de scheidsrechter trad even niet op toen die linksback wel vijf overtredingen maakte, maar dit was een 100 procent penalty. Dat was fijn, want dat had de wedstrijd even nodig. Ik nam aan het begin van het seizoen de penalty’s en omdat Kenneth Aninkora op de bank zat, ging ik er zelf achter staan. Benjamin Roemeon had daarna een heel mooie actie waar hij de bal er bijna in schoot. Zonde dat daarna heel snel de gelijkmaker viel. We hielpen de tegenstander in de wedstrijd, maar gelukkig zijn we niet overlopen.”