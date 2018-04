Noord-Veluwe en Kam­pen-Zuid krijgen glasvezel in buitenge­bied

15:15 Witte rook maandagmiddag in Elburg. Daar werd bekend gemaakt dat er glasvezel in het buitengebied van de Noord-Veluwe en Kampen-Zuid komt. Omdat 52,8 procent van de inwoners een abonnement heeft afgesloten, krijgt Glasvezel Buitenaf een 'go'.