Eén beschermde das op beoogde plek noodwoningen in Vaassen? Nee hoor, daar komen er meer snacken

Ze reageerden woedend toen ze hoorden dat de gemeente Epe woonunits voor statushouders wil plaatsen ‘in hun voortuin’. Sinds ze hun gal spuiden, wachten omwonenden van de oude begraafplaats in Vaassen in spanning af of de gemeente wat met hun bezwaren doet. Hun verzet krijgt een nieuwe dimensie nu een das aan de Oude Apeldoornseweg komt snacken. ,,De leefomgeving van de das is beschermd. Stop hier dus mee.’’

18 augustus