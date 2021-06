Een ‘fietstochtje lopen’ of ‘chopperen’: welkom in circus de Veluwe

Brandweer koelt uit voorzorg dak van snikhete prikloca­tie in Heerde

16 juni De brandweer heeft vanmiddag voor verkoeling gezorgd op de vaccinatielocatie van de GGD in Heerde. Geen overbodige luxe want in de voormalige autoshowroom werd het, net als buiten, steeds warmer. Door het platte dak nat te houden, werd het weer ietsje aangenamer in de prikstraat.