Eén loket voor alle Ermelose sportvragen

De uitvoering van het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties in Ermelo is nu verdeeld over meerdere partijen: de gemeente, de drie stichtingen Sportaccomodaties Ermelo, Triade en Dindoa en een aantal andere verenigingen. ,,Dat is niet zo handig’’, vindt wethouder Wouter Vogelsang. ,,Samenvoegen en onderbrengen onder een vlag is veel efficiënter en overzichtelijker.’’ Sportambtenaren en buurtsportcoaches worden nu overgeheveld van de gemeente naar de nieuwe organisatie. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur is begonnen en binnenkort start die ook voor de Raad van Commissarissen. Voor de overgang van de taken van de drie stichtingen wordt iets meer tijd uitgetrokken; dat wordt in de loop van het jaar werkelijkheid.