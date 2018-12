Eén miljoen observaties op de Hoge Veluwe: wild kijken vanuit je luie stoel is populair

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe staan sinds 2013 tientallen camera’s die dag en nacht foto’s maken van wild. Dat levert jaarlijks meer dan een miljoen digitale kiekjes op, die studenten en onderzoekers van Wageningen University & Research gebruiken. Voor ecologisch onderzoek en om te helpen bij het wildbeheer in het park.

Maar al die foto’s moeten wel even bekeken en gecategoriseerd worden, zodat ze gebruikt kunnen worden. En dat is monnikenwerk. Eerder dit jaar werd daarom besloten om de hulp van Jan Publiek in te roepen. Een oproep die niet aan dovemansoren gericht bleek. Sinds eind mei hebben duizenden mensen uit binnen- en buitenland al bijna een miljoen observaties gedaan. Het nationale park verwacht binnenkort die ‘magische grens’ te bereiken.

Serengeti

De Hoge Veluwe mag zich wat dat aangaat vergelijken met Serengeti National Park, het Amazonegebied of Antarctica. Want ook daar lopen vergelijkbare projecten, waarbij het publiek wordt betrokken. In Nederland is De Hoge Veluwe echter het enige natuurgebied dat mensen wereldwijd vraagt om hulp. En onlangs werd nog een European Excellence Award in de wacht gesleept; een toonaangevende prijs ter ere van de meest uitzonderlijke voorbeelden van pr en communicatie in Europa.