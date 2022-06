Een monument wordt de laatste palingrokerij in Elburg niet, maar verder zwijgt (bijna) iedereen

Wapenveld krijgt zijn multifunc­ti­o­neel centrum en schoolge­bouw: meevaller voor gemeente Heerde

In Heerde is de verdeling van het gemeentefonds met grote tevredenheid ontvangen. Het valt zo positief uit dat het direct de weg vrijmaakt voor de bouw van de multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum en een gebouw voor gefuseerde scholen in Wapenveld.

29 juni