Een ode aan Hubertus: het leven van het razend populaire edelhert in tien foto's

Hubertus is niet meer. Het razend populaire edelhert van nationaal park De Hoge Veluwe is afgelopen week bezweken aan de gevolgen van een bronstgevecht. Hubertus, herkenbaar aan zijn imposante gewei, was allesbehalve mensenschuw en is door bezoekers veelvuldig op de foto gezet. Ook onder lezers van De Stentor was het hert zeer geliefd en daarom hier een ode aan Hubertus, voor en door fans: een leven in foto’s.