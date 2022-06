Een sterrenmaaltijd? Nou nee, maar de hygiëne is bij zorginstelling Seewende in Nunspeet van Michelin niveau

Sterker, meer dan snor. Want de zorgorganisatie ontving onlangs de landelijke Veiligvoedsel.nl Award voor het beste restaurant. En daar is onder andere Dirma de Vries, medewerker van de keuken en het restaurant,maar wat trots op. De award zegt niets over de smaak van het eten dat in de zorg wordt opgediend, maar alles over de hygiëne in het restaurant van de zorginstelling.