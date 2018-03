Eén zwart lammetje geboren, maar dat is geen echt Veluws Heideschaap

,,Het Veluws Heideschaap kwam in deze regio van oorsprong voor en werd gebruikt om de heide te begrazen en voor de bemesting. Maar in de jaren 60 was de soort bijna uitgestorven. Vanwege de komst van kunstmest was het schaap overbodig geworden. Om het Veluws Heideschaap te behouden is het toen gekruist met schapen van andere rassen, daardoor is er vreemd bloed in het ras terecht gekomen en werden er soms zwarte schapen geboren. Wij zijn een erkend fokbedrijf voor dit zeldzame landbouwhuisdier en we werken samen met de andere zeven kuddes in het land. In een rammenpoel bepalen we het fokprogramma. De ene keer krijgen we rammen van de kudde uit Epe, een volgende keer rammen van een kudde uit Ede of de Loenermark. Nooit andere rammen dan het Veluws Heideschaap en die zijn altijd wit. Zo houden we het ras zuiver en voorkomen we inteelt. Het zwarte lammetje is een restant van de kruisingen uit de jaren zestig. Dit zwarte lammetje zal zich dus niet mogen voortplanten.’’