Eendenslachter Ermelo start weer op: personeel juicht, buurt sipt

Apeldoor­ner Hans-Pe­ter Spaans slaagt met glans voor toptitel in het slagersvak

24 september Apeldoorner Hans-Peter Spaans mag zich voortaan ‘Meesterslager’ noemen. Na een serie intensieve examens, en na een zenuwslopende uitslagavond begin deze week in Tiel. In het dagelijks leven is de Meesterslager werkzaam bij slagerij Ter Weele in Oene - daar waar ‘baas’ Herman ter Weele ook al die titel voert.