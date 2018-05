Eenzaam protest tegen sluiting brievenbus in Nijkerk

Postvolume

Woordvoerder Van de Laarschot laat desgevraagd weten: ,,Het postvolume daalt jaarlijks met tien procent. Dan is het onvermijdelijk dat het aantal brievenbussen inkrimpt. Dat gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen. Denk aan gemeenten en ouderenbonden. We kijken naar de lokale situatie en proberen een zo goed mogelijk netwerk over te houden.''

Actie

In dit geval is iemand het waarschijnlijk niet eens met die keuze. En dat wordt niet onder stoelen of banken geschoven. Mogelijk heeft de actie effect. Van der Laarschot laat weten 'nog niet eerder zoiets' te hebben gezien: ,,In dit specifieke geval staat in dezelfde straat nog een bus. Maar als er klachten zijn of als we horen dat mensen vragen hebben, dan kijken we nog een keer goed of het juiste besluit is genomen.''