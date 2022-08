Eenzame man verwaarloost zichzelf: Veluws politieteam grijpt in

Komt het ooit nog goed met monument Landgoed Erica in Nunspeet? ‘Ze moeten ingrijpen!’

Of de eigenaren dikke dwangsommen krijgen opgelegd, moet nog blijken. Dat Villa Kraijenhorst in Nunspeet er voorlopig als een verloederd krot bijstaat, is een feit. Stappen om het gemeentelijk monument van de ondergang te redden, lopen flinke vertraging op. ,,Er is haast bij geboden!”

29 augustus