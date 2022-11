Eerst 706.000 euro aan dwangsommen, nu ‘gewoon vergunning’ voor eendenslachterij in Ermelo

Politie in Nijkerk richt zich op dumper van sekspop: ‘Hadden tijd graag anders besteed’

De politie is niet blij met tijd die ze bezig is geweest met een sekspop bij Nijkerk. Die was in het water gedumpt, wat de alarmbellen deed afgaan. Een dag richt de politie zich tot de persoon die pop dumpte: ‘We hadden onze tijd graag anders besteed’.

3 november