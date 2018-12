Eerste deel reconstructie Zuiderzeestraatweg Putten klaar, vertraging voor de rest

Volgens projectleider Mark Dijk van wegenbouwer Schagen Infra bv uit Hasselt zijn er geen onverwachte hobbels opgedoken tijdens de reconstructie. ,,We hebben het asfalteren iets naar voren kunnen halen, zodat we daarmee geen last zouden krijgen van eventuele vorst. Als eerste hebben we een vrijliggend fietspad aangelegd langs de noordkant van de Zuiderzeestraatweg. Alle bestaande bomen hebben we ingepakt, zodat ons machinepark ze niet per ongeluk kon beschadigen. Dan zijn de oude klinkers verwijderd en hebben we puinverharding gestort. Daarna is een 5,5 meter brede asfaltlaag aangelegd, met aan weerszijden 40 centimeter betonstrook.’’