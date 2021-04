Eerste druppel van de lintjesregen valt op de borst van Hans Maas uit Nunspeet

Ramkrakers slaan bliksem­snel toe bij Goudzaken in Harderwijk: ‘Het waren professio­nals’

16 april Green Offices was vanochtend in alle vroegte het doelwit van een ramkraak. Drie inbrekers hadden het gemunt op het kantoor van Goudzaken, een van de huurders in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Goede Reede in Harderwijk. Volgens de gedupeerde hebben ze alleen een gouden sieraad buitgemaakt.